“Una leggenda vivente”: FIFA dedica una carta speciale a Franck Ribery

Grande novità per tutti gli appassionati del videogame FIFA e tifosi viola. Da poco disponibile la nuova carta di Franck Ribery per la nuova collezione Summer Heat. Lo ha svelato su Twitter il profilo ufficiale della EA Sports che ha commentato la novità con “Una leggenda vivente“. E a giudicare dalle statistiche non saranno in pochi a volerlo nelle proprie squadre virtuali!

A living legend 🙌#SummerHeat☀️🔥 SBC Player Franck Ribéry is available now in #FUT20 pic.twitter.com/0b7Zs3Mphv — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 3, 2020