Una media da X fisso e una classifica che inizia a preoccupare

Visto il netto ritardo in campionato ci si aspettava un’approccio alla partita totalmente diverso da parte della Fiorentina. Come scrive Calciomercato.com, i viola sono scesi in campo impauriti, dando la sensazione he nemmeno loro credessero più di tanto in quello che stavano facendo. Questo è forse il problema più grande di tutti: il gruppo manca oggettivamente di personalità e leadership, e situazioni complicate come quelle di ieri sera salta all’occhio subito.

Nel primo tempo, benché i padroni di casa non abbiano creato chissà quante occasioni, i viola sono comunque riusciti a subire gol e sul taglio si Ceesay sono in tanti a dormire: altro sintomo di una squadra spesso in difficoltà con le piccole. Questo probabilmente perché l’attenzione non è al 100% sul campo, con la classifica che adesso comincia veramente a preoccupare. Dieci punti in dieci giornate, con le due sfida casalinghe con l’Inter e Basaksheir all’orizzonte, mettono i viola in una preoccupante situazione dove sarà vietato commettere errori.