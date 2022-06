Una mediana pronta a cambiare fisionomia con gerarchie precise

Come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, il centrocampo della Fiorentina è pronto a cambiare fisionomia e non per dire: da Torreira e Amrabat ad Amrabat e Mandragora, con due interpreti che invece stavolta per certi versi si somigliano.

L’idea è chiara: Italiano punta sull’ex Verona e se non c’è per qualche motivo ecco Mandragora a ripeterne compiti e modalità senza alcun tipo di “stress” per il reparto. Sulla carta, e a stagione ancora lontana dall’inizio ufficiale, le gerarchie sono precise, però quello che conforta il tecnico siciliano e di avere un paio di elementi intercambiabili per garantire continuità al gioco viola.