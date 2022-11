Una meteora viola ed un rampante portiere della Fiorentina tengono vivi i sogni di risalita del Livorno

Tra i 18 ed i 20 anni Simone Lo Faso era considerato uno dei talenti italiani più fulgidi. La Fiorentina lo prelevò dal Palermo in prestito l’ultimo giorno di mercato del calciomercato estivo del 2017, ma la sua avventura in viola non fu un successo. Appena 3 presenze, delle quali 1 una in Primavera, prima del ritorno in Sicilia. Ora il fantasista siciliano sta provando a far ripartire la propria carriera in Serie D al Livorno, dopo essere anche finito nel mercato degli svincolati. Lo Faso sta provando a dare vivacità e qualità agli amaranto, che si trovano a rincorrere a 6 punti dalla vetta nel girone E, a caccia della difficile promozione in Serie C. Per Lo Faso finora 2 reti ed un assist in 10 gare.

A difendere i pali della squadra labronica c’è invece Gabriele Fogli, estremo difensore della Fiorentina. Classe 2003, Fogli si sta disimpegnando molto bene con la maglia del Livorno. Il giovane calciatore è il nipote di Romano, Campione d’Italia col Bologna. Il ragazzo di Pontedera si è subito preso i galloni da titolare e sta rispondendo con grandi parate e tanta sicurezza. Dopo l’ultima stagione ricca di soddisfazioni con la Primavera di Aquilani, chiusa con 8 presenze soltanto a causa della concorrenza di Andonov, Fogli sta cercando di trovare continuità e proseguire il proprio percorso di crescita.

Nell’ultima gara con la capolista Arezzo Fogli ha causato un rigore, parando poi il tiro dagli 11 metri ma venendo trafitto sulla ribattuta. Il giovane portiere è un elemento di buone prospettive ed il confronto con una realtà competitiva come quella dell’ex club di Spinelli potrà permettergli di fare un’utilissima esperienza in attesa di valutare poi il futuro.