Una meteora viola saluta il calcio giocato: a portarlo a Firenze fu un attuale dirigente

Una delle tante meteore passate da Firenze saluta il calcio giocato. Con ben otto minuti giocati in quei quattro mesi da Febbraio 2016 a Giugno dello stesso anno, Panagiotis Konè non resterà certo nei giocatori che hanno lasciato il segno in riva d’Arno.

Da ieri, il greco di origine albanese appende gli scarpini al chiodo e lascia il prato verde. A portarlo a Firenze fu un prestito effettuato tra viola e Udinese e condotto dall’attuale D.S Viola Daniele Pradè.