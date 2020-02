Una montagna in movimento

Non era facile, dopo essere arrivato alla Fiorentina da neanche tre giorni, esordire in casa della capolista Juventus per Igor.

Il classe 1998, approdato in Italia da neanche sette mesi, si è destreggiato ottimamente nella posizione che doveva appartenere a Caceres (squalificato), come terzo a sinistra nella difesa di mister Iachini. Sempre attento nelle chiusure (aiutato anche dal connazionale Dalbert) e bravo anche nel far ripartire l’azione.

L’allenatore viola ha inoltre confermato che l’ex SPAL può giocare sia nel ruolo di oggi che esterno nel 3-5-2. Il piede (mancino) c’è, la forza fisica anche, la personalità pure e i margini di miglioramento sono tantissimi: che sia l’inizio di un grande futuro a tinte viola per la montagna brasiliana.