Una neopromossa in Italia pronta ad accogliere a braccia aperte Cabral

La Cremonese è pronta ad accogliere a braccia aperte l’attaccante di proprietà della Fiorentina, Arthur Cabral. Questa notizia viene riportata stamani da La Provincia di Cremona.

I grigiorossi hanno assoluto bisogno di un centravanti e il brasiliano, visto che Vincenzo Italiano non è che gli abbia concesso tantissimo spazio in squadra, preferendogli spesso nel ruolo Luka Jovic, potrebbe essere l’uomo giusto.

Bisognerebbe però capire quanta voglia abbia la Fiorentina di cederlo, anche perché dovrebbe contestualmente sostituirlo con un altro elemento. In questa stagione Cabral ha segnato quattro reti, due in campionato e due in Conference League.