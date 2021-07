Una nuova Fiorentina all’insegna del ricambio generazionale voluto dal Presidente

Giovane e spregiudicata: la Fiorentina che sta nascendo, all’insegna del “ricambio generazionale”, ha messo insieme i primi due ingredienti. Salutati Ribery (38), Caceres (34) e Borja Valero (36) – che ieri su Instagram ha ringraziato tutti dell’affetto, anche per lo striscione esposto allo stadio dalla Curva Fiesole -, adesso saranno Dusan Vlahovic (21) e i suoi fratelli, con in testa Nicolas Gonzalez (23), l’acquisto più costoso della storia viola, a dover trascinare la squadra di Italiano. Presto arriveranno pure altri rinforzi dal mercato: serve intanto un centrocampista, non a caso nel casting ci sono finiti Sensi e Dorsch, con Torreira che spinge per ritrovare la Serie A. Gli investimenti, come spiegato anche dal presidente Commisso nel suo ultimo intervento, devono guardare sì all’immediato, ma l’obiettivo è quello di aprire un nuovo ciclo. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.