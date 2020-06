Una nuova pesca a Roma per Pradè? Il Napoli si mette di mezzo per Under con un bel po’ di soldi

Ne sta valutando tanti di nomi per l’attacco la Fiorentina, soprattutto nel settore seconde punte ed esterni offensivi: tra questi c’era stato qualche approccio anche con Cengiz Under che a Roma sembra aver smarrito la strada negli ultimi mesi. Il turco potrebbe anche essere in uscita ma secondo il Corriere dello Sport su di lui è andato in pressing il Napoli, che potrebbe mettere sul piatto circa 30 milioni di euro. Una cifra molto alta e che la Fiorentina difficilmente rilancerà almeno finché Chiesa sarà un calciatore viola.

