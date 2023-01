Una nuova sistemazione in arrivo per Agostinelli: La Fiorentina pronta a girarlo (nuovamente) in B

Mentre la Primavera della Fiorentina ha conquistato la Supercoppa Italiana, uno dei prodotti delle giovanili viola, Vittorio Agostinelli, sta per essere piazzato in un’altra squadra per questo finale di stagione.

Il centrocampista classe 2002 è infatti vicino a chiudere con il Cosenza, squadra che milita in Serie B, pronta a rilevarne il prestito.

Agostinelli era stato girato la scorsa estate alla Reggina, sempre in B, ma non ha collezionato nemmeno una presenza. Per questo motivo è ritornato alla base in questi giorni, in attesa di essere ricollocato.