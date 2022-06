Una pedina funzionale per gli scambi

Altro giocatore di ritorno alla Fiorentina dopo un’esperienza in prestito all’Anderlecht, è l’attaccante Christian Kouame, uno che sembra avere mercato anche in Italia.

Di lui si è parlato ad esempio di uno scambio con Gollini dell’Atalanta, ipotesi per altro confermata anche dall’entourage del giocatore.

Ma non è da escludere nemmeno il suo inserimento in altre trattative. Questo perché quello che ha fatto in Belgio ha riacceso i fari sull’ex Genoa che dopo il grave infortunio patito al ginocchio e la sua esperienza a Firenze, aveva perso valore e fiducia.