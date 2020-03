Una pioggia di nomi eccellenti e più o meno credibili per la panchina della Fiorentina

E’ possibile un cambio di allenatore per la panchina della Fiorentina ad inizio della prossima stagione? Giuseppe Iachini parte con alcuni vantaggi, a cominciare dal fatto che ha un contratto in essere anche per il prossimo campionato. Ma la sua posizione non è salda al cento per cento.

Di nomi di candidati, più o meno famosi, più o meno credibili, ne sono stati fatti molti in questi mesi. Sul Corriere dello Sport-Stadio ne vengono fuori molti, all’interno di una sorta di riepilogo. Si va da Carlos Dunga, legato a Firenze e ai fiorentini, a Leonardo Jardim, che però non ha esperienza italiana. Si prosegue con l’inflazionatissimo Luciano Spalletti, per arrivare al più difficile di tutti: Massimiliano Allegri. Poi nomi suggeriti o sussurrati: Pochettino, Giampaolo, De Zerbi ed Emery.

Un panorama vasto e molto variegato. Di scelta, volendo, ce n’è molta.