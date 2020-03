Una programmazione da stabilire con ancora un dubbio fondamentale da sciogliere

Una sosta forzata che nessuno avrebbe mai voluto, con tanto di allenamenti sospesi e incertezza sulla ripresa. Le circostanze attuali hanno fermato senza dubbio la Fiorentina sul campo, ma non a livello di decisioni dirigenziale. Perché se intanto i viola si trovano a dover dare uno sguardo comunque alla programmazione del mercato, comprese le questioni riguardanti rinnovi, rientri e prestiti, c’è da consolidare anche la permanenza del principale artefice di questo tipo di azioni, ovvero il ds viola Daniele Pradé. Va ricordato infatti che resta ancora in ballo il possibile rinnovo con i gigliati di un altro anno del direttore sportivo. Fino a poche settimane fa sembrava che il presidente Rocco Commisso potesse valutare questa possibilità nel momento in cui la squadra viola avesse raggiunto la salvezza. A campionato sospeso, nonostante la fiducia elargita nel corso della stagione, il discorso resta aperto. Potremo sicuramente saperne di più alla ripresa delle partite o anche prima se le intenzioni e i piani saranno pienamente condivisi.