Una proposta dalla Lega che potrebbe agevolare Commisso e il suo…STADIO

Dalla Lega Serie A, riunitasi oggi, emerge anche una proposta che potrebbe agevolare il “programma Fiorentina”. La richiesta di snellire l’iter burocratico costruzione nuovi stadi previsto dalla Legge Melandri potrebbe essere un svolta in tal senso, qualora l’esecutivo approvasse questo tipo di cambiamenti. Una svolta che non solo potrebbe agevolare i grandi investitori come Commisso, ma che darebbe sicuramente lavoro in un paese che si ritroverà a ripartire dopo questo drammatico problema che tutti stanno affrontando.