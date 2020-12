Una quadratura tattica che sembra cominciare a dare i suoi frutti, ma a rimetterci è Callejon

“Callejon per me non può giocare come quinto di centrocampo”. Parlò così Cesare Prandelli alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona, parlando dell’esterno d’attacco viola. Arrivato per rimpiazzare il partente Chiesa, l’ex Napoli non sta vivendo a Firenze un periodo facile, complice anche la convalescenza post Covid.

La Fiorentina intanto nelle ultime gare sembra avere trovato una quadratura il ritorno alla difesa a tre, un centrocampo a cinque con gli esterni pronti ad aiutare in fase difensiva e la coppia d’attacco. Il modulo più congeniale a Callejon è quello che prevede l’attacco a 3, ipotesi al momento scartata da Prandelli, complice anche la sua volontà di non sacrificare la genialità di Ribery sulla fascia esterna. Il francese nelle ultime gare ha infatti giocato dietro Vlahovic, abbassandosi addirittura per impostare sulla linea dei centrocampisti.

Uno schema di gioco che al momento non vedrebbe Callejon incluso tra i titolari, ma solo come arma da usare a partita in corso. Ora c’è da valutare cosa ci riserverà il mercato, anche se, nel caso arrivasse una punta, sarebbe difficile tenere in panchina un Vlahovic così in palla. Che si venga a creare una nuova coppia d’attacco supportata da Ribery? In ogni caso quello che ci rimette maggiormente anche in base alle indicazioni di Prandelli, per il momento, sembra essere Callejon.