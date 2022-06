Una richiesta non eccessiva per Veretout ma il francese guarda più al ritorno in patria

E’ ai titoli di coda la storia tra la Roma e Jordan Veretout, dopo un paio di stagioni dall’addio alla Fiorentina. E la società viola è stata una delle realtà sondate dal suo entourage in vista della prossima finestra di mercato: difficile però che da queste parti si veda di buon occhio un ritorno del centrocampista. Dalla sua cessione i giallorossi vorrebbero ricavare sui 12 milioni di euro, una cifra non eccessiva ma che si scontra con le intenzioni delle parti, dato che il classe ’93 vedrebbe di buon occhio anche un ritorno in Ligue 1.