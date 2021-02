Una rifinitura che dovrà dare più di una risposta

Come è noto da un paio di gorni, torna Milenkovic dopo la riduzione da due a una giornata di squalifica in scia al ricorso presentato dalla Fiorentina e questa è una buona notizia per Prandelli che, fedele alla difesa a tre per scelta convinta di contrasto alle oggettive ed evidenti difficoltà della squadra viola sotto il profilo del rendimento e dei risultati, può così contare su quattro difensori adatti al ruolo e quindi scegliere senza essere “obbligato”. Lo farà oggi alla fine della seduta di rifinitura, appuntamento ancora più importante del solito perché come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, dovrà dare al tecnico viola le conferme definitive alle idee e alle prove che ha portato avanti da martedì in avanti, anche in questo caso caratterizzate da qualche problema di gestione degli uomini sotto il profilo atletico.

