Una salvezza a metà (almeno per i numeri): i percorsi di Iachini e Prandelli a confronto

La Fiorentina a breve sceglierà e annuncerà il nuovo allenatore. Nella stagione appena conclusa però, sono stati due i tecnici che si sono alternati in casa viola: Beppe Iachini e Cesare Prandelli. Con il pareggio di ieri contro il Crotone, Iachini ha guadagnato il sue 19esimo punto stagionale sulla panchina della Fiorentina, mentre i punti guadagnati da Prandelli sono 21, per arrivare al totale di 40 punti raccolti dalla squadra gigliata quest’anno.

Da considerare anche il numero di partite allenate dai due tecnici: 17 match per Iachini (1,1 punti a partita), 21 per Prandelli (1 punto a partita). Un percorso simile secondo i numeri e secondo la tanto citata media punti. Numeri che in ogni caso rimangono non soddisfacenti. Non solo per la statistica.