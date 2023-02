Una scarpata che ha (quasi) messo KO Amrabat: “Ha il naso rotto”. La Fiorentina attende il responso

Una scarpata in pieno volto, ricevuta da Antonio Sanabria, ha rischiato di mettere KO il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo contro il Torino.

“Ha preso una bella botta, penso abbia il naso rotto quindi non sta benissimo”, subito dopo la gara il tecnico viola, Vincenzo Italiano ha ragguagliato sulle condizioni del giocatore facendo capire che comunque ha dovuto stringere i denti per terminare la partita.

Stamani Amrabat si è sottoposto ad alcuni accertamenti e la Fiorentina sta aspettando il responso. Se venisse confermato quanto detto dall’allenatore gigliato, dovrebbe scendere allenarsi e scendere in campo nella prossima gara con una protezione speciale. Una maschera come quella che sta portando in questi giorni il suo collega di reparto, Giacomo Bonaventura.