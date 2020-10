Una serata deludente per Milenkovic: “Perdere così, per un errore, fa male”

Non è stata una serata molto felice per la Serbia di Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina recrimina per la sconfitta che la sua nazionale ha subito in casa contro l’Ungheria (0-1) in una gara valida per la Nations League: “Non meritavamo una sconfitta. Abbiamo subito un gol per un nostro errore. L’Ungheria non ha creato occasioni, mentre noi abbiamo cercato in tutti i modi di segnare, abbiamo attaccato per tutta la partita”.

Poi aggiunge: “Come dice il nostro selezionatore, siamo tutti titolari. Tutti devono essere pronti e tutti dovrebbero fare del loro meglio per questa maglia, per lo stato e la nazione, in modo che non si avverta alcuna differenza”.