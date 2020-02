Una sfida importante per il prossimo futuro: vincere per mandare via i malumori

La sfida di domenica tra Sampdoria e Fiorentina vale i tre punti ma vale anche la serenità, specie quella mentale. Infatti, entrambe le squadre arrivano alla gara con il desiderio di fare punti e di rialzarsi in classifica.

La zona retrocessione è distante solo quattro punti per la Samp e sei per la Fiorentina e, quindi, la partita di Marassi diventa uno snodo importante per i campionati delle due squadre. Una eventuale vittoria farebbe sorridere e soprattutto manderebbe via i vari malumori che sorvolano Firenze dopo le sconfitte con Juventus ed Atalanta.

Vincere per i tre punti ma anche per dare un segnale di ripresa.