Una soluzione che farebbe contenti tutti

Nonostante sia un rebus non solo la fine del campionato ma anche il nome del prossimo allenatore della Fiorentina, una disposizione tattica per la prossima stagione, che metterebbe tutte le pedine nel proprio ruolo, sarebbe il 4-2-3-1.

Con il ritorno di Ribery e la conferma (?) di Chiesa, il 4-2-3-1 sembra proprio il vestito adatto per far rendere al meglio tutti i calciatori in rosa. Lirola e, ad oggi, Dalbert tornerebbero nel loro ruolo naturale in una difesa a quattro; Pulgar e Amrabat sono perfetti per una mediana a due; Castrovilli avanzerebbe nella posizione da dieci, ideale per lui, così come sarebbero ideali i ruoli di esterni per Ribery e Chiesa, con Vlahovic e Cutrone a giocarsi la maglia da titolare là davanti. E Kouame? L’ex Genoa può far tutto nel 4-2-3-1 e tornerebbe utile sia come vice FR7, sia come seconda punta dietro l’attaccante centrale e sia come centravanti puro.

Una cosa è certa: in attesa dello sviluppo della stagione, un abito per la futura Fiorentina sembra già essere pronto all’uso.