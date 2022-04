Una soluzione semplice o un grande colpo di mercato? La doppia strada per sostituire Castrovilli

Dopo l’operazione, importante, che ha dovuto subire il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, è lunga la strada verso il suo ritorno in campo (si parla di fine 2022, inizio 2023).

Dunque il club viola necessita di almeno un elemento che possa sostituirlo.

In questo senso, scrive stamani La Nazione, c’è una soluzione semplice che porta il nome del polacco Szymon Zurkowski, centrocampista già di proprietà della Fiorentina, dato in prestito all’Empoli. Ma potrebbe esserci anche la strada del mercato da percorrere. Un grande colpo in questo senso sarebbe rappresentato dal giocatore della Lazio Luis Alberto. Sicuramente uno di alto livello e vecchio pallino del ds Daniele Pradè.