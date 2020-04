Una sorpresa speciale sotto forma di…musica. Un inno al Rinascimento da parte di Narciso Parigi e il suo “erede”

Nelle scorse settimane, la redazione di Fiorentinanews.com ha intervistato “l’erede” di Narciso Parigi, Lorenzo Andreaggi per un viaggio sulla storia del cantante fiorentino e dell’inno viola. Nella giornata di domani, una sorpresa per quanto riguarda la rivisitazione delle canzoni di Narciso Parigi da parte di Andreaggi. “In periodi tristi come questo che stiamo vivendo – ci scrive lo stesso Lorenzo Andreaggi – ho deciso di far uscire in anteprima con un videoclip una delle 17 canzoni del disco ITALIA, AMERICA E RITORNO, per dedicarla ai fiorentini e rallegrarli. La canzone dedicata a Firenze e alla sua storia si intitola: “VA’JA, FIRENZE”. È una canzone scritta dal mio Maestro Narciso Parigi nel 1964 insieme a F. Bravi. Mentre eravamo alla preparazione del disco, una mattina Narciso mi disse che nel sonno aveva sognato questa canzone che non si ricordava di aver scritto. Cosi mi propose di aggiungerla al disco”.

Una canzone significativa per il momento che l’umanità sta vivendo. “Non è la solita canzone sdolcinata che si rivolge alla propria città del cuore – spiega Andreaggi – è una canzone un po’ diversa dallo stile melodico di Narciso, più alla De André oserei dire, sia per la musica che per il testo. Spero che questa canzone piaccia ai fiorentini, io ho messo cuore e anima nel cantarla. Nel videoclip si vedono le immagini in animazione di tutto quello che viene descritto dalla canzone. La canzone racconta quindi tutta la storia di Firenze da Fiesole e Roma fino ai giorni nostri nominando gran parte degli avvenimenti importanti e gli artisti che hanno reso grande la nostra città del fiore. Ed è proprio da quel Fiorino (raccontato nelle sue cronache da Giovanni Villani) che stabilì il suo accampamento romano sulle rive del fiume (poi Arno) che sono voluto partire con il video ufficiale. La canzone è un invito a migliorarsi, a non dormire sugli allori. A non vivere solo del passato e di luce riflessa. Ricordiamoci dunque del nostro glorioso passato per stabilire radici e guardare ancor più con ottimismo ad un sereno futuro senza mai dimenticarci quello che è stato. “Risvegliati Firenze!” Come dice la canzone. Frase che ci tocca molto in questo brutto periodo e che da veramente speranza ad un risveglio prossimo da questa esperienza drammatica”. Appuntamento a domani quindi con “VA’JA, FIRENZE”!