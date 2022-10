Una spalla per rinascere

Nico Gonzalez ha giocato per 90 minuti di fila per la prima volta dal 18 agosto scorso, in mezzo 200 minuti sparsi qua e là causa tallonite. Società e tifosi sperano di risolvere con lui il problema del gol anche in campionato. Perché la Fiorentina al momento è ferma a 7, solo la Samp è riuscita a far peggio.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il suo ritorno è stato importante soprattutto per Jovic: avere al fianco Ikoné è un conto, avere Nico Gonzalez è un altro. Adesso Jovic potrebbe davvero avere la spalla per rinascere, anche se deve perdere ancora qualche chilo e ritrovare più reattività nelle gambe. Italiano punta su di lui e a Lecce ci sarà la coppia Nico-Jovic. Con buona pace di Cabral che si accomoderà ancora una volta in panchina.