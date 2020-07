Una stagione da vice ma con un numero uno sulle spalle più che meritato: domani la Fiorentina ancora nelle mani di Terracciano

Per la settima volta quest’anno, terza consecutiva, Bartłomiej Drągowski non sarà della partita nella sfida di domani tra Inter e Fiorentina. Il portiere viola è alle prese con qualche acciacco fisico e le buone prestazioni di Terracciano hanno convinto Beppe Iachini a non portare del tutto il numero 69 polacco a Milano per la trasferta contro i nerazzurri. Per il portiere “di coppa” viola sarà dunque la settima apparizione tra i pali (sei giocate fino ad oggi). Con lui in campo lo score della Fiorentina è decisamente positivo, con 5 vittorie e una sola sconfitta. Per quanto riguarda le statistiche legate alla stagione Terracciano invece si contano 5 reti subite e 2 cleen sheet (in tutta la stagione la Fiorentina ne ha fatti registrare 10). Una stagione da vice, ma con la numero uno sulle spalle e a giudicare dai dati il numero uno è più che meritato.

