Per Gaetano Castrovilli la strada è già tracciata: la prossima stagione giocherà con la Fiorentina. Lo stesso, si legge su Tuttosport, dovrebbe valere anche per Nikola Milenkovic, per il quale è già pronto un prolungamento del contratto in scadenza nel 2022. E questo a dispetto di tutte le voci che si leggono in questi giorni di un pressing del Napoli, con trenta milioni di euro pronti per il serbo.