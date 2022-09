Una tallonite fastidiosa che però sta dando una tregua: svolta Gonzalez?

E’ stato un avvio di stagione piuttosto tribolato quello vissuto dall’attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez. Prima l’anca, poi la tallonite, l’argentino si è visto poco in campo.

Però stanno finalmente arrivando segnali per il verso giusto. Intanto è stato convocato contro la Juventus, anche se Italiano ha deciso di non rischiarlo nel match contro i bianconeri e ora potrebbe fare il suo ritorno in campo contro l’RFS di Riga in Conference League.

Questo sarebbe un ritorno importante per la squadra viola, visto che parliamo di un elemento in grado di poter fare cose importanti in campo. Ed è anche un rigorista, fatto non indifferente alla luce anche di quanto accaduto nell’ultimo turno di campionato.