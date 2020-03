Una trasferta sempre più surreale

Domani la Fiorentina sarà a Udine per la seconda volta nel giro di pochi giorni per recuperare la partita contro l’Udinese che si sarebbe dovuta giocare sabato scorso. Eppure non è la prima volta che la squadra viola torna due volte nel capoluogo friulano per disputare il rinvio di Udinese-Fiorentina. Successe circa due anni fa, quando il 3 aprile 2018 la Fiorentina tornava alla Dacia Arena senza il suo capitano Davide Astori, terribilmente scomparso un mese prima proprio durante la trasferta di Udine. 705 giorni dopo la squadra gigliata farà ritorno in Friuli per giocare la partita che è stata incredibilmente sospesa una settimana fa a 5 ore dal calcio d’inizio per l’emergenza Coronavirus. Anche l’atmosfera all’interno dello stadio sarà surreale, visto che si giocherà a porte chiuse, così come fu due anni fa, quando al 13esimo minuto un applauso commosso unì le due tifoserie nel ricordo del capitano della Fiorentina. Coincidenze che rendono la sfida con i bianconeri davvero particolare per la squadra viola.