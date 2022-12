Una trattativa difficile, una sfida comune e la prelazione per Cittadini: E’ già Fiorentina-Atalanta

E’ già Fiorentina-Atalanta. Non parliamo di campionato, bensì di un affaire di mercato a tutto tondo.

Sono tre i fronti in cui queste due società sono impegnate attualmente. Tre fronti vuol dire in sostanza tre giocatori che sono oggetto di discussione.

La trattativa difficile, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, è quella che riguarda Jeremie Boga, attaccante esterno. In queste ore il Leicester ha offerto ai bergamaschi 15 milioni di euro, complessivi per il prestito e il diritto di riscatto, senza escludere il Marsiglia che però ha ipotizzato soltanto il prestito. La Fiorentina – per la quale l’ex Sassuolo ha già espresso gradimento – o risponderà in modo tangibile o resterà al palo.

La sfida comune è invece rappresentata da Stipe Biuk (un’alternativa a Boga). Ventenne dell’Hajduk (professione esterno sinistro) che anche da Bergamo viene seguito con molta attenzione: costo del cartellino, circa 7 milioni di euro.

Infine c’è da dire che la Fiorentina ha messo nel mirino il classe 2002 Giorgio Cittadini, prodotto del vivaio atalantino e in questa stagione in prestito al Modena in Serie B. Non è escluso, però, che la prelazione dei viola possa arrivare già adesso.