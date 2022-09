Una (triste) statistica di ieri sera: un solo gol, trenta tiri. Più di tutti in Conference League

Il giorno dopo Fiorentina-Riga, la Viola si lecca le ferite dopo un pareggio che sa totalmente di sconfitta e riflette su come si possa essere arrivati a conquistare solo un punto. Soprattutto per le tante conclusioni che sono arrivate; in rapporto ai gol segnati, la finalizzazione è un disastro. E lo conferma una statistica pubblicata dal profilo Twitter ufficiale della UEFA Conference League.

La foto raffigura una speciale classifica: chi ha effettuato più tiri delle 32 squadre della competizione. Spicca senza dubbio la Fiorentina con 30 tiri. Seguono lo Slavia Praga con 29, il Basaksehir con 23 e il West Ham con 20.