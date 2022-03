Una vacanza che non fa altro che alimentare un sogno. E se Isco si innamorasse di Firenze…

Come avete potuto leggere nei giorni scorsi su Fiorentinanews.com, a Firenze è arrivato per qualche giorno di vacanza Francisco Román Alarcón Suárez, noto come Isco, il fantasista spagnolo del Real Madrid, che andrà a scadenza il prossimo giugno.

In passato è stato accostato alla Fiorentina, anche se la società viola ha più volte negato qualsiasi contatto con il giocatore e il suo entourage. Però, inevitabilmente, la sua presenza in città non ha fatto altro che alimentare un sogno.

E se per caso Isco si innamorasse di Firenze, le cose potrebbero cambiare in un attimo, anche perché il mercato è sempre imprevedibile e i “sogni” talvolta si materializzano. Per inciso, il giocatore sembra destinato ad altri lidi per l’ingaggio che percepisce però…