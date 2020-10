Una vera e propria lezione per gli attaccanti della Fiorentina. E a dargliela non è stato certo Cristiano Ronaldo…

Che gli attaccanti della Fiorentina non ingranino ormai è risaputo. Tuttavia il loro rendimento assume sembianze ancor più tragiche quando i colleghi della squadra avversaria eccellono. Ieri contro l’Udinese è successo proprio questo, e la cosa grave è che ad oscurare Vlahovic, Cutrone e Kouame non sono stati Cristiano Ronaldo o Lukaku bensì Stefano Okaka. “Il mestiere del centravanti. Stefano Okaka, dopo la sua prova sontuosa al Franchi, potrebbe scrivere un libro da far leggere agli attaccanti della Fiorentina. Lui solido, inarrestabile e decisivo. Loro leggeri, astratti e mai in partita” scrive tuttoudinese.it. Ebbene si, quella di Okaka è stata una vera e propria lezione agli attaccanti della Fiorentina. Non un fenomeno, ma solo un buon giocatore che però sa fare i movimenti giusti per ricevere i suggerimenti dei compagni. E alla Fiorentina non mancano certo i piedi buoni per mettere palloni in mezzo, tanto più che adesso anche Biraghi sembra aver imparato come si fa. Ma la triste realtà, oggi, è che anche il centravanti dell’Udinese è migliore di quelli a disposizione di Iachini.

0 0 vote Article Rating