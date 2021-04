Una vicenda che mette del pepe (ulteriore) su Verona-Fiorentina

Si parla ancora di Ivan Juric su Tuttosport. Sul quotidiano sportivo torinese si ricorda come sembrava dovesse essere proprio lui l’allenatore della Fiorentina per la stagione che è ancora in corso. Tutto questo fino a quando non c’è stato l’intervento personale del presidente Commisso, che ha deciso di confermare Iachini alla guida tecnica della squadra.

“Una vicenda che mette ancor più pepe su questa seconda trasferta di fila dei viola” è un altro commento che si legge sulla fonte citata.