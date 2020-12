Una vittoria che sa di liberazione: ecco tutte le “maledizioni” spezzate

4678 giorni dopo, la Fiorentina è tornata a vincere a Torino contro la Juventus in campionato. L’ultima volta era stata nel 2008 al Delle Alpi, quando finì 2-3

646 giorni dopo, Cesare Prandelli ha ritrovato la vittoria in Serie A. L’ultima volta era stata proprio contro la Juventus quando ancora era sulla panchina del Genoa

65 giorni dopo, la Fiorentina è tornata a segnare un gol in trasferta. L’ultima volta era stato in quel maledetto pareggio a Cesena contro lo Spezia

Ma la cosa più importante è che la Fiorentina, 58 giorni dopo, ha ritrovato la vittoria in campionato. L’ultima volta era stata al Franchi contro l’Udinese, ormai due mesi fa. Tre punti che sembravano essere diventati una sorta di maledizione per la squadra di Prandelli, che ieri sera ha ritrovato un sorriso che non si vedeva da tanto tempo. Sono numeri che fanno capire, al di là del prestigio della vittoria, quanto questa possa essere una liberazione per tutti. Una partita che potrebbe essere la svolta per questa stagione. Ora un po’ di riposo dopo il recente tour de force, poi testa al Bologna.