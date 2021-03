Una vittoria col Parma dalla doppia valenza. Prandelli: “Dopo lo Spezia, io non ero tranquillo”

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, una vittoria oggi pomeriggio servirebbe a due cose: sia per fare un balzo in avanti approfittando del pareggio tra Spezia e Benevento, poi per spegnere definitivamente le ambizioni di salvezza del Parma. Inoltre il Torino (con due partite ancora da giocare) oggi alle 15 farà visita al Crotone, in una 26esima giornata che può iniziare a delineare linee più marcate in zona retrocessione.

Il tecnico Cesare Prandelli ieri in conferenza stampa ha suonato la carica, poiché malgrado la consapevolezza delle difficoltà nelle ultime cinque gare sono arrivate quattro sconfitte e una vittoria, quella contro lo Spezia, battezzata dall’allenatore per quel che era: “Tutti parlavano di prospettive già diverse, io non ero tranquillo”. Segno tangibile di come abbia inquadrato le difficoltà in cui la squadra continua a ricadere.