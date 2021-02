Una vittoria scaccia-fantasmi per la Fiorentina di Aquilani e il Torino è scavalcato. Risultati e classifica Primavera

Uno scontro diretto per la salvezza, un po’ come lo era stato anche per le prime squadre, ma con una classifica ben più corta e con la possibilità di risalire ancora in modo importante: è quanto andato in scena ieri tra Torino e Fiorentina. La vittoria dei ragazzi di Aquilani è stato un toccasana vero e proprio perché servito a scavalcare proprio i granata in classifica e uscire quindi dalla zona play-out. Questi i risultati, in attesa del completamento dell’undicesima giornata:

Torino-Fiorentina 0-1

Inter-Juventus 0-0

Bologna-Sassuolo 0-1

Classifica: Roma 22, Inter, Juventus 19, Spal 18, Sampdoria, Sassuolo 17, Bologna, Empoli, Atalanta, Milan 15, Fiorentina 13, Torino 12, Genoa 11, Cagliari, Lazio 10, Ascoli 1.