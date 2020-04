“Un’accelerazione micidiale, da gazzella, e il primo gol alla Del Piero. Kouame conquisterà i tifosi della Fiorentina a suon di gol”

La Toscana nel destino di Christian Kouame. L’attuale attaccante della Fiorentina ha mosso i primi passi calcistici in Italia in un’altra realtà dell’hinterland di Firenze, ovvero la Sestese.

“Kouame è un ragazzo straordinario. Ricordo bene il primo giorno che ci siamo incontrati. Mi colpì il suo sorriso, la sua educazione, la sua timidezza”. E’ quello che racconta l’ex presidente della squadra, Filippo Giusti, intervistato da La Nazione.

Giusti elenca le sue qualità principali: “L’accelerazione. Micidiale. E poi eleganza della sua corsa… una gazzella. E poi il primo gol al Margine Coperta, un gol alla Del Piero, per il ’taglio’ del campo e la conclusione”.

Giusti poi aggiunge: “E’ fortissimo e avrete modo di apprezzarlo. E’ un attaccante perfetto per ogni allenatore. Lavora tantissimo per la squadra. Spinge e torna indietro, si sacrifica, fa la sponda per i compagni. Velocità e passo da gazzella a parte è grandissimo nel colpo di testa. Lassù la prende sempre lui anche contro i difensori più potenti. Christian segnerà tanti gol”.