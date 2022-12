Un’altra amichevole (e un’altra vittoria) per il Monza in vista della Fiorentina

Calendario fitto di impegni per il Monza, che si sta preparando a suon di amichevoli alla sfida contro la Fiorentina fissata per il 4 gennaio. La squadra di Palladino, dopo la prestigiosa vittoria di ieri contro il Lione, è tornata in campo contro l’Arconatese imponendosi per 2-1. Da segnalare il ritorno in campo da titolare di Pablo Mari, due mesi dopo il terribile accoltellamento del centro commerciale di Assago.

Il Monza tornerà in campo il 28 dicembre alle ore 16, in un’amichevole decisamente probante contro il Torino. Per la formazione lombarda sarà l’ultimo impegno prima della ripresa del campionato, che la vedrà appunto di scena al Franchi di Firenze.