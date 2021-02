Un’altra battaglia per Barone dopo le tensioni con la Juventus

Un’altra battaglia (politica) per il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, che si trova nel momento in cui scriviamo a Milano per presenziare all’Assemblea della Lega nazionale professionisti Serie A. Questo a pochi giorni dalle tensioni avute con la Juventus ed in particolare con Andrea Agnelli nell’assemblea dello scorso gennaio.

All’ordine del giorno, in particolare, c’è l’approvazione del term sheet con il Consorzio CVC-Advent-FSI che garantirà un bel po’ di soldi alle società del nostro campionato e anche l’elezione di un Consigliere di Lega indipendente.