Un’altra pretendente in Serie B per Agostinelli. Il talento della Fiorentina pronto al grande salto

Il Brescia si iscrive alla corsa per Vittorio Agostinelli. Dopo aver firmato il prolungamento del contratto fino al 2025, il baby talento della Fiorentina sembra ormai pronto a fare il grande salto dalla Primavera viola al calcio dei professionisti, magari in Serie B. Secondo BresciaOggi, il centrocampista classe 2002 della Fiorentina sarebbe entrato nel mirino delle Rondinelle per la prossima stagione di Serie B alla corte di Pep Clotet. Sul “10” della Viola Primavera di Alberto Aquilani si era mossa da tempo anche la Reggina e il Perugia.

Il percorso di Agostinelli nel settore giovanile è dei più prestigiosi: nativo di Monopoli, milita fino al 2018 nel vivaio del Bari, prima di trasferirsi a Trigoria per giocare nella Roma. Nel gennaio del 2020 lascia i giallorossi per approdare alla Fiorentina, dove vincerà ben 3 Coppe Italia Primavera di fila. La stagione da 30 presenze, 4 gol e 2 assist del fantasista pugliese ha fatto attirare le attenzione dei due club di cadetteria per il salto tra i professionisti.