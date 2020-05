Un’altra squadra di Serie A sfida l’Inter per Kumbulla. E la Fiorentina si allontana sempre di più

Quello di Marash Kumbulla è ad oggi il nome più concreto che sia stato fatto per la difesa della Fiorentina. Tuttavia la concorrenza per il giocatore del Verona aumenta sempre di più, e si arricchisce di una nuova pretendente. Si tratta della Lazio, che secondo calciomercato.com sarebbe piombata sul ragazzo. I biancocelesti sono in cerca di un nuovo centrale per la difesa a tre, e per conquistare Kumbulla intendono puntare forte sulla sua amicizia con Strakosha e su Igli Tare, bandiera albanese. Nonostante tutto l’Inter sembra ancora in vantaggio ma la Lazio è pronta a metterle il bastone tra le ruote. Con la Fiorentina sullo sfondo, ma sempre più in lontananza.