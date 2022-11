Un’altra uscita felice per Pierozzi e un’altra vittoria esterna per la Reggina che torna in zona Serie A

Campionato di Serie B davvero avvincente, soprattutto in vetta dove la Reggina sta portando avanti la sua missione, che potrebbe diventare davvero concretamente la Serie A: successo per i calabresi in casa del Venezia, con risultato ribaltato della ripresa. In campo per tutti i 90 minuti, come suo solito, Niccolò Pierozzi, terzino destro intoccabile per Inzaghi. La vittoria è arrivata grazie alla firma di Canotto ed Hernani, dopo il vantaggio veneto di Pohjanpalo. Reggina che è ora al secondo posto in classifica e che sta di fatto lanciando un giovane prospetto viola.