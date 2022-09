Un’assenza bis per Arnautovic contro la Fiorentina? Il colpo subito dall’attaccante e le speranze del Bologna

Leader e trascinatore del Bologna in questo avvio di stagione, Marko Arnautovic è il giocatore di gran lunga più pericoloso nella formazione che la Fiorentina andrà ad affrontare domani. O almeno, in quella che dovrebbe affrontare perché l’austriaco ieri è subito un colpo al ginocchio durante la partitella di fine allenamento ed è sotto monitoraggio. In casa rossoblù c’è fiducia per il suo recupero ma la certezza che la squadra viola se lo trovi di fronte ancora non c’è. Un anno fa al ‘Dall’Ara’, mancava proprio Arnautovic e la Fiorentina ne approfittò per vincere 3-2.