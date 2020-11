Under 21, sono 58 i convocati: Cutrone, Brancolini e Dalle Mura rappresentano la Fiorentina

Oltre alla Nazionale maggiore anche quella Under 21 tornerà a giocare. Dopo l’esperienza in Islanda del mese scorso che ha costretto i direttori tecnici a far scendere in campo l’Under 20 a causa dell’emergenza Covid, anche in questo caso sono state prese le dovute precauzioni. In totale sono 58 i giocatori convocati dai due ct Nicolato e Bollini: il ritiro sarà a Tirrenia e gli atleti saranno divisi in due gruppi, squadra A e squadra B saranno infatti riunite in zone separate, per gestire al meglio eventuali positività all’interno del gruppo.

Sono 3 i giocatori viola convocati: il portiere Federico Brancolini e l’attaccante Patrick Cutrone nel primo gruppo, e il giovane difensore Christian Dalle Mura nel secondo gruppo. Presente anche gli ex Fiorentina Riccardo Sottil e Michele Cerofolini. Ecco le due liste:

I convocati della squadra A

Portieri: Federico Brancolini (Fiorentina), Marco Carnesecchi (Atalanta), Michele Cerofolini (Reggiana), Alessandro Russo (Virtus Entella).

Difensori: Claud Adjapong (Lecce), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Pescara), Alessandro Buongiorno (Torino), Nicolo’ Casale (Empoli), Enrico Delprato (Reggina), Gianluca Frabotta (Juventus), Matteo Gabbia (Milan), Matteo Lovato (Hellas Verona), Riccardo Marchizza (Spezia), Marco Sala (Spal), Marco Varnier (Pisa), Alessandro Vogliacco (Pordenone).

Centrocampisti: Marco Carraro (Frosinone), Davide Frattesi (Monza), Giulio Maggiore (Spezia), Youssef Maleh (Venezia), Filippo Melegoni (Genoa), Samuele Ricci (Empoli), Nicolo’ Rovella (Genoa)*, Niccolo’ Zanellato (Crotone).

Attaccanti: Patrick Cutrone (Fiorentina), Andrea Pinamonti (Inter)*, Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Genoa), Riccardo Sottil (Cagliari).

I convocati della squadra B

Portieri: Simone Ghidotti (Pergolettese), Stefano Turati (Sassuolo).

Difensori: Pietro Beruatto (Vicenza Virtus), Davide Bettella (Monza), Samuele Birindelli (Pisa), Andrea Carboni (Cagliari), Giuseppe Cuomo (Crotone), Christian Dalle Mura (Fiorentina), Memeh Caleb Okoli (Spal), Andrea Papetti (Brescia), Lorenzo Pirola (Monza), Luca Ranieri (Spal), Alessandro Tripaldelli (Cagliari), Gabriele Zappa (Cagliari), Nadir Zortea (Cremonese).

Centrocampisti: Andrea Colpani (Monza), Alessandro Cortinovis (Atalanta), Fabio Maistro (Pescara), Hans Nicolussi Caviglia (Parma), Tommaso Pobega (Spezia), Manolo Portanova (Juventus), Filippo Ranocchia (Juventus), Emanuele Zuelli (Chievo Verona).

Attaccanti: Lorenzo Colombo (Milan), Sebastiano Esposito (Spal), Roberto Piccoli (Spezia), Eddie Antonhy Mora Salcedo (Hellas Verona), Emanuel Vignato (Bologna).