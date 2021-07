Undici registi, il credo tattico di Italiano. Ma è Ricci la soluzione per portare al più presto un “play” a Firenze?

Il credo tattico di Italiano è chiaro anche ad un primo sguardo alla sua tesi presentata due anni fa a Coverciano. Come evidenzia Calciomercato.com, si parla di 11 registi, tutti costruttori di gioco a prescindere dal ruolo. Va da sé, però, che il giocatore che occupa la zolla davanti alla difesa debba essere un po’ più playmaker degli altri. A Firenze, una figura del genere manca dai tempi del primo Badelj, per non scomodare David Pizarro. Pulgar e Amrabat non hanno le caratteristiche giuste per essere considerati registi, e allora serve un intervento sul mercato. La soluzione più semplice porta il nome di Matteo Ricci, svincolato, la scorsa stagione protagonista con lo Spezia e dunque con Italiano