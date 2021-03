Un’emittente televisiva si prende tutto il prossimo mese della Fiorentina

Nelle scorse settimane ha tenuto banco la vicenda legata all’assegnazione dei diritti televisivi della Serie A per il prossimo triennio 2021-2024. A spuntarla è stato DAZN, che avrà in esclusiva la maggior parte dei match. Per adesso però, fino alla fine del campionato, la piattaforma di streaming dovrà spartirsi le partite in diretta con SKY. Proprio quest’ultimo emittente televisivo si prenderà tutte e cinque le partite della Fiorentina nel mese di aprile. Di seguito il calendario delle gare:

03/04 ore 15.00 Genoa -Fiorentina su Sky

11/04 ore 20.45 Fiorentina-Atalanta su Sky

17/04 ore 18.00 Sassuolo-Fiorentina su Sky

20/04 ore 20.45 Hellas Verona-Fiorentina su Sky

25/04 ore 15.00 Fiorentina-Juventus su Sky