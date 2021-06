Un’estate a tinte viola per Benassi dopo la (non) avventura a Verona. E il suo futuro…

La sua avventura in prestito all’Hellas Verona è andata nel peggiore dei modi: per Marco Benassi quest’anno soltanto una convocazione con la squadra gialloblù, per altro 90 minuti interamente in panchina. Un infortunio al polpaccio che ha continuato a dare problemi al centrocampista di proprietà della Fiorentina che non gli ha permesso di toccare il campo da gioco, costringendolo di fatto a un anno sabbatico in terra veronese.

Benassi è tornato a Firenze già prima della fine della scorsa stagione per sottoporsi alle cure mediche del caso. Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com il calciatore si allenerà tutta l’estate con la Fiorentina in vista della prossima stagione e il suo futuro, con tutta probabilità, sarà a tinte viola. Il suo contratto con la società gigliata scade nel 2022 e ci saranno anche da capire le sue condizioni fisiche a ridosso dell’inizio del campionato.