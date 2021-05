Un’estate che dovrà trasformare in fatti tutte le parole

La Fiorentina del futuro dovrà essere radicalmente diversa da quella attuale, rivoluzionata in lungo e in largo eccezion fatta per pochi giocatori. Come scrive Calciomercato.com, Commisso e la società, che avevano iniziato a muoversi contattando allenatori del futuro, dovranno mostrare un piano ambizioso e un forte rinnovamento della squadra, non come sembra dei semplici aggiustamenti. Dopo tre anni in lotta per la salvezza, la prossima estate sarà decisiva anche per valutare la nuova proprietà, che dovrà trasformare in fatti tutte le parole.