Il calciomercato di gennaio, sarà come sempre, quello delle occasioni. Un po’ per tutti, così come per la Fiorentina, a caccia di alcune pedine per rendere omogena la rosa a disposizione del tecnico Vincenzo Italiano.

Secon quanto riporta SportBild, il centrocampista Brekalo lascerà il Wolfsburg ed è in trattativa con il Monza. Ma secondo il quotidiano tedesco anche la Fiorentina si sarebbe mossa per l’esterno offensivo croato.